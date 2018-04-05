Американская компания Apple приступила к работе над функцией бесконтактного управления и изогнутыми экранами для будущих iPhone. Об этом сообщает Bloomberg .

Благодаря функции бесконтактного управления пользователи смогли бы выполнять ряд задач, перемещая палец около экрана, не нажимая на него. Источник, который знаком с работой компании, уточнил, что, скорее только, потребители не смогут получить доступ к технологии еще, по меньшей мере, два года.

Известно, что Samsung, а также другие производители, уже применяют датчики движения, чтобы распознавать жесты над поверхностью экрана. В свою очередь, Apple собирается использовать технологию на основе Face ID, которая будет анализировать не лицо, а положение пальцев руки.

Кроме того, компания занимается разработкой и дисплеев для iPhone, которые будут изгибаться от верха к низу телефона. Такое новшество отличается от последних экранов смартфонов Samsung, которые выгибаются на боковых кромках. До этого практически в каждой модель iPhone использовался плоский дисплей. Только у iPhone X немного изгибается OLED-экран в нижней части, однако человеческому глазу это почти незаметно.

В настоящее время обе новинки пребывают на ранней стадии исследований и разработок. Apple еще может отказаться от таких усовершенствований.

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания Apple занимается тайной разработкой собственных дисплеев MicroLED, которые по большинству параметров превосходят экран последнего iPhone X.

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