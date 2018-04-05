Генпрокуратура и антикоррупционное бюро в течение месяца с помощью "жучка" прослушивали разговоры в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Руководители НАБУ и ГПУ утверждают, что он блокирует работу прокуроров и вмешивается в резонансные уголовные дела, в которых фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, экс-глава Нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак и другие. "ГОРДОН" рассказывает, почему НАБУ и ГПУ добиваются увольнения Холодницкого и что им удалось записать в его кабинете. | Выступая в Верховной Раде, Холодницкий заявил, что САП и НАБУ борются с коррупцией уже 2,5 года и "достигли значительных результатов" Фото: Verkhovna Rada / Flickr Денис КОНДАК О том, что руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого прослушивали, СМИ впервые сообщили 21 марта. На следующий день, находясь в Брюсселе, Холодницкий подтвердил, что еще 6 марта нашел "жучок" в своем кабинете и теперь ждет официального ответа от правоохранительных органов.24 марта информацию о прослушивании кабинета главы САП подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Затем в эфире телеканала ICTV он добавил, что "следственные действия только начинаются", а ведет их ГПУ вместе с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).В интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.Уголовное производство, фигурантами которого являются служебные лица САП (включая Холодницкого), открыто по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.По этому делу ГПУ дважды вызывала Холодницкого на допрос. Он явился в Генпрокуратуру 3 апреля. "Оказывается, что я у кого-то требовал взятку, только я не понимаю, у кого, и мне об этом не говорят", – сказал он журналистам после допроса. ГПУ планировала отобрать образец голоса Холодницкого, но тот отказался участвовать в следственных действиях."Руководитель департамента [который ведет мое дело] является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, следовательно я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента", – подчеркнул он. Холодницкому может угрожать и дисциплинарная, и уголовная ответственность. Фото: Назар Холодницький / Facebook 30 марта Луценко и Сытник направили жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП). Генпрокурор в своем представлении просил комиссию снять Холодницкого с должности. По словам членов КДКП, рассмотрение этой жалобы начнется как минимум через месяц и может занять до трех месяцев.Содержание жалобы Сытника 3 апреля опубликовали несколько украинских СМИ, ссылаясь на свои источники: "Громадське", "Украинская правда" и "Еспресо". Они сообщили, что Сытник требует уволить Холодницкого за: разглашение тайны следствия;

невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

совершение действий, порочащих звание прокурора и дающих возможность усомниться в беспристрастности и независимости;

грубое нарушение правил прокурорской этики;

вмешательство в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей. Эпизоды, в которых Холодницкий (по мнению НАБУ и ГПУ) совершал противоправные действия, касаются как минимум 10 уголовных дел. В их числе: попытка помощника нардепа Олега Ляшко Александра Богачева дать взятку и.о. главы Минздрава Ульяне Супрун в виде однокомнатной квартиры в Вишневом. НАБУ считает, что Холодницкий заранее предупредил об обыске свидетеля Сергея Кафтю (представитель компании-застройщика) и побудил его дать ложные показания;

злоупотребление служебными полномочиями со стороны чиновников Госфискальной службы, позволившее агрохолдингу "Авангард" (бенифициарный владелец – Олег Бахматюк) получить 1,1 млрд грн из госбюджета в качестве возмещения НДС. Холодницкий якобы добивался смены подследственности этого дела и в итоге передал его Главному следственному управлению Нацполиции.

три уголовных дела, касающихся народного депутата Георгия Логвинского. Холодницкий якобы обещал разглашать депутату информацию о досудебном расследовании, а своего подчиненного побуждал принять необходимые ему решения. Глава САП убеждал прокурора в бесперспективности уголовных производств и утверждал, что Логвинского поддерживают нардепы Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также ПАСЕ, ЕСПЧ, Кнессет и посольство Израиля.

растрата 185 млн грн из городского бюджета Одессы группой лиц, в которую входил мэр города Геннадий Труханов. Холодницкий якобы давал намек подчиненным не проводить активных следственных действий, внепроцессуально общался с фигурантами дела и умышленно ослаблял позицию прокуратуры в суде.

использование незадекларированного автомобиля экс-главой Нацагентства по предотвращению коррупции Натальей Корчак. Холодницкий якобы препятствовал работе НАБУ и заблокировал проведение обыска, который мог доказать вину Корчак. В своей жалобе директор НАБУ требует привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности и уволить с должности. В случае его отстранения обязанности главы САП будет исполнять один из заместителей Холодницкого.4 апреля НАБУ "с учетом общественного резонанса" опубликовало рассекреченные фрагменты разговоров, записанных в кабинете Холодницкого. 17-минутный видеоролик с транскрипцией и пояснениями бюро загрузило на YouTube.НАБУ пояснило, что расследование возможных преступлений, совершенных сотрудниками САП, началось в апреле 2017 года. Тогда же ГПУ поручила антикоррупционному бюро вести некоторые процессуальные действия по этому делу, а спустя два месяца – начать негласные следственные действия, то есть прослушку.По данным НАБУ, эти действия были санкционированы следственным судьей апелляционного суда и продолжались в течение 10 месяцев. В отношении руководителя САП прослушка велась только один месяц.ВИДЕО Фрагменты разговоров в кабинете Холодницкого. Видео: NABU / YouTube Согласно опубликованным записям, 9 февраля Холодницкий беседовал с народным депутатом Л. (вероятно, Логвинским) и утверждал, что "полностью контролирует ситуацию"."Пока что я разбирался, там угрозы тебе нет... Чего ты так кипишуешь? Понимаешь, я не закрою дело, потому что так нужно. Понимаешь, так не будет. Если по закону, то чтобы прокурор закрыл дело, нужно подозрение объявлять", – пояснял глава САП.В разговоре со свидетелем по делу Богачева и Супрун (вероятно, Кафтей) 1 марта Холодницкий объяснял, что и как тот должен говорить на допросе."Смотри, нам нужно допросить [тебя] как свидетеля по одному делу... Скажи правду, что это типовой договор, "я не помню точно, как и что мы заключали"... Но сделай выговор на том, что "мне ничего неизвестно, есть там министр здравоохранения или нет", – инструктировал Холодницкий.5 марта глава САП узнал, что один из прокуроров без его ведома подписал четыре ходатайства НАБУ об обысках по этому делу. Холодницкий был недоволен, поскольку теперь обыскать должны были застройщика, который, по его словам, "сам пришел, сам сказал, что готов помочь". Он потребовал от подчиненного позвонить руководству суда и дать указания не рассматривать ходатайство НАБУ."Они получили автограф тупого прокурора – и все, а дальше они сами все сделают... Чтобы вернули все постановления, вернули нах...й! У Богачева сделайте обыск, у Дикова (мэр Вишневого Илья Диков. – ) сделайте обыск, чтобы он обосрался!" – сказал Холодницкий. На этой же записи он говорил, что детективы НАБУ "вертят прокуроров на х...ю", а те "ведутся как лохи".В расследовании дела Корчак об использовании незадекларированного автомобиля Skoda Octavia Холодницкий также отказался помогать детективам НАБУ. "Пошли они нах...й! У них дел нет, так они с Корчак играются?" – ответил он своему подчиненному 21 февраля. Холодницкий якобы препятствовал расследованию уголовного производства против Корчак. Фото: Ivan Sikora / Facebook Еще одна запись посвящена делу о растрате 185 млн грн из одесского бюджета. 7 февраля заместитель главы САП просил Холодницкого "определить позицию" по этому производству. Руководитель САП спросил, можно ли "выдернуть" Труханова из материалов дела, если другие фигуранты дадут показания о том, что мэр ничего не знал."Вопрос в том, что Одесса... [неразборчиво] он держит его (Труханова. – ) за яйца, а тот держит город в украинских цветах. Х...р его знает, кто придет на его место. Если снова спросят об Одессе... Чтобы мы стране не насрали", – рассуждал Холодницкий.В итоге глава САП и его заместитель решили "до определения позиции" вручить подозрения всем фигурантам, кроме Труханова. Через неделю мэр Одессы прилетел в Украину рейсом из Варшавы, его задержали в аэропорту и сообщили о подозрении.4 апреля Сытник и Холодницкий выступили в Верховной Раде. Директор НАБУ заявил, что между его ведомством и Специализированной антикоррупционной прокуратурой нет никакого конфликта."Есть определенное уголовное производство, есть определенные материалы, которые переданы в компетентные органы: если это касается уголовного кодекса – то в ГПУ, дисциплинарного производства – в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Не нужно спекулировать на этом процессе. Нет никакого конфликта", – подчеркнул Сытник, добавив, что детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают работу в штатном режиме."Создание антикоррупционной прокуратуры действительно спасло НАБУ от надзора ГПУ. Мы – парламент и команда НАБУ – создали действительно независимый, аполитичный орган, который сейчас работает эффективно", – добавил Сытник.Холодницкий заявил, что САП и НАБУ борются с коррупцией уже 2,5 года и "достигли значительных результатов". Он отметил, что определенные люди хотят и его отставки, и увольнения Сытника. "Многие хотят, чтобы эти кресла освободились. Многое для этого делается, но процесс борьбы с коррупцией запущен, он идет", – отметил Холодницкий. Депутаты заслушали выступление Холодницкого. Фото: Verkhovna Rada / Flickr Комментируя опубликованные НАБУ аудиозаписи, он заявил, что ручается за каждое свое слово. "Ни одно дело после разговора с кем-то не было закрыто или уничтожено... На заседании контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров я буду доказывать и будем слушать все фрагменты", – сказал Холодницкий.Глава САП также извинился за ненормативную лексику, которую употреблял в общении с коллегами. "Да, я признаю, что там, вероятно, была нецензурная брань. Извините, но в нашей стране я в белых перчатках болото коррупции не смогу побороть. Так оно есть. Это моя слабинка. Извините", – добавил Холодницкий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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