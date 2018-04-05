Большинство членов Верховного суда Бразилии проголосовали за тюремное заключение для бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

По заключению экс-президента отдали свои голоса шесть судей из 11.

В июле 2017 Лула был приговорен к 9,5 годам тюрьмы, но позже решением суда приговор был увеличен до 12 лет и одного месяца.

Сам экс-президент утверждает, что обвинения являются политически мотивированными и направлены на то, чтобы не допустить его к президентским выборам, которые состоятся в октябре.

При этом, согласно опросам, Лула сейчас возглавляет рейтинг кандидатов в президенты. Однако, отмечается, что 72-летний прежний президент, скорее только, будет оставаться на свободе, пока документы не будут готовы документы на его арест.

Как сообщал во время библейской представления в Бразилии зритель устроил драку , чтобы “спасти Иисуса”.

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