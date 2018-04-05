Пророссийские боевики так называемых ДНР-ЛНР возводят минно-взрывные заграждения из-за увеличения числа случаев нападения местных жителей.

Об этом в среду, 4 апреля, рассказали Министерства обороны Украины, передает .

Отмечается, что, несмотря на опасность для мирного населения Донбасса, оккупанты устанавливают в пределах населенных пунктов и мест дислокации боевиков минно-взрывные заграждения с целью обороны и усиления системы охраны.

"Указанные мероприятия осуществляются противником вследствие увеличения числа нападений местных жителей на российских военнослужащих и объекты военной инфраструктуры российских оккупационных войск", - говорится в сообщении разведки.

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