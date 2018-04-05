Украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Италии вместе со своей мамой. Никитюк: Путешествуйте с родителями. Покажите им мир Фото, снятые во время отдыха в Италии, во Флоренции, она разместила в Instagram."Путешествуйте с родителями. Покажите им мир", – написала она в хэштегах. With mom * #ladyЛе #мамаИталия #путешествуйтесродителями #покажитеИмМир #виннисимо #фантастиссимо #беллиссимо #италлиссимо Публикация от Леся Никитюк (@lesia * nikituk) 3 Апр 2018 в 7:24 PDT Леся Никитюк вела программу "Орел и решка" вместе с Региной Тодоренко. Ранее – с Андреем Бедняковым.По формату прграммы телеведущие путешествуют по разным странам мира, отдельно друг от друга, предварительно методом подбрасывания монеты определяя, кто будет отдыхать с "золотой картой", а кому достанется $100.Также она была ведущей шоу "Вокруг М". По формату, телеведущая в разных странах мира знакомилась с местными мужчинами и рассказывала телезрителям об особенностях их характеров и нравов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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