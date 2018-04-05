Служба безопасности Великобритании считает, что нашла тайную российскую лабораторию, в которой было изготовлено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили экс-двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает со ссылкой на The Times.

Сообщается, что в Великобритании знали о существовании объекта, где был произведен "Новичок" еще перед нападением 4 марта.

Стоит отметить, что на данный момент нет 100% гарантии, что найденный источник яда - настоящий, однако в Великобритании уверены, что именно эта лаборатория докажет причастность России к убийству.

Как сообщал 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

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