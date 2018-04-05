|Пожары охватили Россию — на этот раз горит детский магазин игрушек в Тюмени (видео)
|05.04.2018 08:22
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На кадрах видно, что огонь охватил полностью все здание. По данным Telegram-канала 360TV, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Над ликвидацией происшествия работают 63 спасателя. Также сообщается, что в результате пожара в магазине обрушилась крыша.
По предварительным данным, на момент возгорания в здании никого из людей не было. Причины пожара не называются.
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