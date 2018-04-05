Не стоит радоваться «коллективному» ответу Запада по делу Скрипаля, ведь в подобных ключевых вопросах победой считается только стопроцентное единство, пишет польский журналист Ежи Хащинский. Однако многие члены ЕС и НАТО наотрез отказались высылать из страны российских дипломатов. Тем самым был развеян миф о единстве Запада, пишет автор в издании Rzeczpospolita.

«Консолидация Запада и чрезмерное проявление солидарности после химической атаки на территории Великобритании — это симпатичный миф», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащинский.

Нападение произошло месяц тому назад, но до сегодняшнего дня Запад, несмотря на громкие заявления, не продемонстрировал настоящей сплочённости. И что не менее важно — решимости, которая успешно отбила бы охоту к нападениям в будущем, отмечает автор.

Как известно, 4 марта в английском Солсбери был отравлен химическим веществом «Новичок» Сергей Скрипаль, прежний офицер российских спецслужб и британский шпион. Жертвой нападения стала также его дочь. Они оба продолжают находиться в тяжёлом состоянии. Сразу же после нападения в СМИ появились сравнения с отравлением в 2006 году Александра Литвиненко, человека с похожей биографией.

Уже через два дня Москву начали подозревать британские политики. Глава дипломатической службы Борис Джонсон угрожал Кремлю новыми санкциями, если тот окажется ответственным за отравление. 12 марта и у главы правительства, и у Джонсона уже не было сомнений в том, кто исполнитель, хотя Тереза Мэй и допускала возможность, что Россия могла утратить контроль над «Новичком» — и тот попал в нежелательные руки, напоминает автор.

И ЕС, и НАТО официально поддержали Великобританию. Самое важное заявление прозвучало на саммите глав ЕС 22 марта в Брюсселе, потому что после него началась акция по выдворению российских дипломатов. В документах саммита Россию признали ответственной — с высокой долей вероятности — и добавили, что другого достоверного объяснения нападению нет.

Во времена отсутствия доверия к элитам фраза «с высокой долей вероятности» и неразглашение однозначных доказательств вины — не самое лучшее решение, уверяет автор.

«Это даёт пищу приверженцам теорий заговора и российской пропаганде», — добавляет он.

Однако не в этом проявляется слабость западной позиции, согласно которой набег приписывается Москве.

Она проявилась в почти повсеместно расхваливаемом как доказательство консолидации выдворении российских дипломатов. Спустя месяц после вопиющей химической атаки на территории государства — члена ЕС и НАТО участие в акции по выдворению не приняло 11 государств-членов как минимум одной из этих организаций — девять членов ЕС и восемь членов Североатлантического альянса.

«А в ключевых вопросах, таких как безопасность, в зачёт идёт только единство — стопроцентное, а не большинства, пусть и подавляющего», — подчёркивает он.

В течение нескольких дней шла дипломатическая игра, приветствие очередных стран, которые присоединятся к наказанию Москвы, принуждая к сбору чемоданов сотрудников её дипломатических учреждений. Имеются позитивные аспекты этой игры — к примеру, положительное решение Италии, страны, в которой лидеры главных партий слыли членами клуба поклонников Путина, а также Венгрии, которая несколько лет пыталась не дразнить Кремль — она, например, не отправила своих солдат в батальоны НАТО на восточный фланг, напоминает Хащинский.

С другой, пророссийской стороны оказались страны ЕС среднего веса (Австрия, Греция, Португалия), малыши союза (Кипр, Люксембург, Мальта), а также несколько союзников Польши из Центральной Европы (Болгария, Словакия, Словения), перечисляет автор.

Что особенно интересно, Греция и Кипр бойкотировали акцию ЕС именно в то время, когда Европейский союз оказал им сильную поддержку в нарастающем конфликте с Турцией — важным членом НАТО, который, однако, тоже не присоединился к акции.

«Что должно было бы произойти, до какой атаки на Запад должно было дойти дело, чтобы такие страны, как, например, Греция или Австрия посчитали бы это поводом, чтобы выдворить хотя бы одного дипломата?

Надо себе откровенно сказать: нет западного единства.

А дебатирование над скромным ответом занимает недели.

Это не является утешительным выводом», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащинский.

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