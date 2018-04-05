Состояние здоровья осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. При этом он не намерен останавливать протест, рассказала адвокат Ольга Динзе, сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ему это (голодание - ред.) тяжело дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", - рассказала адвокат.

Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

Осужденный украинский активист Владимир Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку.

После аннексии Крыма Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.

16 января Балуха подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. 14 марта подконтрольный Кремлю высший суд Крыма изменил приговор Балуху. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

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