Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина необходима для того, чтобы попытаться снизить уровень накала на международной арене из-за ранее введенных санкций США против РФ и скандала вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом в колонке на «Апострофе» написал российский оппозиционер Константин Боровой.

«Успокоить Путина — правильная задача. Идея совсем изолировать его, «поместить в клетку» и «травить» санкциями и символическими действиями вроде высылки дипломатов (после отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Британии, — «Апостроф») многими воспринимается как опасное поведение. Какие-то переговоры и разговоры с Путиным нужны. Надежды на то, что эти разговоры могут изменить его позицию, его агрессивное, очень нецивилизованное поведение, есть. Почему их не использовать, почему не попробовать?» — объясняет оппозиционный политик, информирует svodka.net.

При этом, по словам Борового, встреча президентов состоится в том случае, если стороны предварительно придут к некоторым договоренностям, благодаря которым появится некий смысл для проведения самой встречи.

«Мне кажется, что желание американцев получить какие-то встречные действия — это движение в правильном направлении. Со стороны Трампа это не просто приглашение встретиться в Вашингтоне, это приглашение, которое сопровождается некоторыми условиями. Во всяком случае, было произнесено, что имеет смысл встречаться, если это будет иметь какие-то результаты. По-видимому, Путин или дипломаты, которые готовят эту встречу, достигнут каких-то предварительных договоренностей о возможных действиях. В данном случае последнее обращение Путина — с ракетами, падающими на Флориду, с заявлением об использовании ядерного оружия — было все-таки неприятным для Запада. Думаю, подобные заявления не пугают, но неприятны», — пишет он.

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