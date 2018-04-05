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Ельченко: Агрессия России против Украины превращается в глобальную гибридную войну
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05.04.2018 08:25
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Гибридная война мирового масштаба, которую ведет Россия, идет на
разных полях битв и с разной интенсивностью, заявил постоянный
представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир
Ельченко. Ельченко: Кремль не гнушается применять любые инструменты
для продвижения своей реваншистской программы Фото: ukraineun.org
"Гибридная война, которую ведет Россия против Украины, постепенно
превращается в глобальную гибридную войну. Она ведется на всех
уровнях, на разных полях битв и с разной интенсивностью", –
заявил дипломат.Он напомнил о выступлении президента России
Владимира Путина во время Мюнхенской конференции по вопросам
безопасности в 2007 году, когда российский руководитель заявил о
неприятии однополярного мира и "раскрыл свои агрессивные планы по
подрыву цивилизованного мира".По словам Ельченко, Кремль не
гнушается "применять любые инструменты для продвижения своей
реваншистской программы, несмотря на человеческие потери", что
привело к кровопролитию в Грузии в 2008 году, при этом в 2014 году,
во время начала оккупации Крыма и наступления на
Донбассе, Россия положила начало "попранию установленных принципов
международных отношений".Ельченко добавил, что сейчас Кремль
превращает Крым в огромную военную базу и продолжает агрессию на
востоке Украины. "Неправомерные действия России, а также
непрерывная пропаганда, дезинформация, поддельные новости и другие
гибридные инструменты применяются Россией ежедневно в непрерывном
режиме", – сказал постпред ООН.Он также вырази уверенность,
что "только через закона можно справиться с режимом, который ставит
себя вне закона". Ельченко подчеркнул, что Украина инициировала
рассмотрение действий России в Международном уголовном суде,
Международном суде ООН, а также арбитражное разбирательство в
рамках Конвенции ООН по Морскому праву.8–12 августа 2008 года между
Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские
войска вместе с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские
войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии,
временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.
Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После
конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому
законодательству, – оккупированные Российской Федерацией
территории.Россия аннексировала Крым после силовой блокады
полуострова и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. Сразу после аннексии Крыма
начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он
продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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