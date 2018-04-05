Гибридная война мирового масштаба, которую ведет Россия, идет на разных полях битв и с разной интенсивностью, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. Ельченко: Кремль не гнушается применять любые инструменты для продвижения своей реваншистской программы Фото: ukraineun.org "Гибридная война, которую ведет Россия против Украины, постепенно превращается в глобальную гибридную войну. Она ведется на всех уровнях, на разных полях битв и с разной интенсивностью", – заявил дипломат.Он напомнил о выступлении президента России Владимира Путина во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году, когда российский руководитель заявил о неприятии однополярного мира и "раскрыл свои агрессивные планы по подрыву цивилизованного мира".По словам Ельченко, Кремль не гнушается "применять любые инструменты для продвижения своей реваншистской программы, несмотря на человеческие потери", что привело к кровопролитию в Грузии в 2008 году, при этом в 2014 году, во время начала оккупации Крыма и наступления на Донбассе, Россия положила начало "попранию установленных принципов международных отношений".Ельченко добавил, что сейчас Кремль превращает Крым в огромную военную базу и продолжает агрессию на востоке Украины. "Неправомерные действия России, а также непрерывная пропаганда, дезинформация, поддельные новости и другие гибридные инструменты применяются Россией ежедневно в непрерывном режиме", – сказал постпред ООН.Он также вырази уверенность, что "только через закона можно справиться с режимом, который ставит себя вне закона". Ельченко подчеркнул, что Украина инициировала рассмотрение действий России в Международном уголовном суде, Международном суде ООН, а также арбитражное разбирательство в рамках Конвенции ООН по Морскому праву.8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска вместе с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории.Россия аннексировала Крым после силовой блокады полуострова и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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