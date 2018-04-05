Российская Федерация создала небольшое количество газа "Новичок" и имела мотив для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщил руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

"Ученые британской лаборатории Порт-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок", - говорится в сообщении.

Джонсон отметил, что Россия занималась исследованием методов транспортировки нервно-паралитических веществ, скорее только, для убийств. Также в рамках указанной программы на территории Российской Федерации произвели, а также хранили небольшое количество газа "Новичок".

"У России был мотив для ориентации на Сергея Скрипаля", - добавил министр иностранных дел Британии.

Как сообщал svodka.net ранее, британцы не будут проводить совместное с Россией расследование химической атаки в Солсбери, потому что Москва является основным подозреваемым в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира