|Джонсон: У России был мотив и возможность для отравления Скрипаля
|05.04.2018 08:30
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Российская Федерация создала небольшое количество газа "Новичок" и имела мотив для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщил руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон на своей странице в Twitter.
"Ученые британской лаборатории Порт-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок", - говорится в сообщении.
Джонсон отметил, что Россия занималась исследованием методов транспортировки нервно-паралитических веществ, скорее только, для убийств. Также в рамках указанной программы на территории Российской Федерации произвели, а также хранили небольшое количество газа "Новичок".
"У России был мотив для ориентации на Сергея Скрипаля", - добавил министр иностранных дел Британии.
Как сообщал svodka.net ранее, британцы не будут проводить совместное с Россией расследование химической атаки в Солсбери, потому что Москва является основным подозреваемым в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
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