Участникам смертельного на улице Сумской в Харькове – водителю Lexus Алене Зайцевой и водителю Геннадию Дронову - продлили срок содержания под стражей, сообщает со ссылкой на .

Киевский районный суд принял решение продлить срок ареста без права внесения залога до 1 июня для обоих участников аварии.

Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Зайцевой. Он заявил, что риски в ходатайстве не доказаны. Но, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, адвокаты не будут оспаривать решение.

При этом адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил, что его подзащитному суд должен был назначить домашний арест с ношением электронного браслета.

"У меня мама одна, ей 80 лет. Прошу войти в мое положение. У меня был месяц, чтобы сбежать, но я этого не сделал", - заявил сам Дронов.

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