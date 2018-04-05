|В Волынском облсовете обнаружили чемодан с прослушкой (фото)
|05.04.2018 08:30
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Председатель Волынского областного совета Игорь Палица заявил об обнаружении в среду оборудования для прослушивания в помещении под крышей в здании облсовета.
По его словам, оборудование находилось в чемодане, который лежал в запыленном помещении, однако сам был без пыли. Палица добавил со ссылкой на специалистов, что в чемодане находились устройства, которые усиливают сигнал «жучков», установленных в здании облсовета.
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безопасности Украины в регионе разобраться
в ситуации.
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