Председатель Волынского областного совета Игорь Палица заявил об обнаружении в среду оборудования для прослушивания в помещении под крышей в здании облсовета.

По его словам, оборудование находилось в чемодане, который лежал в запыленном помещении, однако сам был без пыли. Палица добавил со ссылкой на специалистов, что в чемодане находились устройства, которые усиливают сигнал «жучков», установленных в здании облсовета.

Глава облсовета призвал начальника управления Службы безопасности Украины в регионе разобраться в ситуации.



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