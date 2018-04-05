НАТО стремится к более конструктивным отношениям с РФ, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Столтенберг заявил, что Альянс будет отвечать оборонительным способом на действия РФ Фото: ЕРА Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения новых санкций против РФ в связи с отравлением в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, Столтенберг сказал, что НАТО не хочет новой холодной войны с Россией, следовательно Альянс концентрируется на том, как ответить "твердым, уверенным и предсказуемым, но также сдержанным и оборонительным способом".По словам генсека НАТО, Альянс при этом "будет продолжать стремиться к более конструктивным отношениям с Россией".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства. Свои выводы организация представит на следующей неделе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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