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Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией
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05.04.2018 08:33
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НАТО стремится к более конструктивным отношениям с РФ, заявил
генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Столтенберг заявил, что Альянс
будет отвечать оборонительным способом на действия РФ Фото: ЕРА
Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения новых санкций
против РФ в связи с отравлением в Британии бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля, Столтенберг сказал, что НАТО не хочет
новой холодной войны с Россией, следовательно Альянс
концентрируется на том, как ответить "твердым, уверенным и
предсказуемым, но также сдержанным и оборонительным способом".По
словам генсека НАТО, Альянс при этом "будет продолжать стремиться к
более конструктивным отношениям с Россией".4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.4 апреля в Гааге состоялась
инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению
химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС
призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы
британского правительства. Свои выводы организация представит на
следующей неделе.
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