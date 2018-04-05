Президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора Соединенных Штатов Америки Роберта Портмана орденом За заслуги III степени. Об этмо сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" глава государства вручил Роберту Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации президента", - говорится в сообщении.

Также Порошенко поблагодарил за твердую двухпартийную поддержку Киева со стороны Сената Соединенных Штатов Америки. Он обратил внимание на личные усилия Портмана в ряде вопросов касательно военной помощи, включая оборонительные вооружение и введение санкций в отношении Российской Федерации.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и осудили нарушения режима тишины по случаю пасхальных праздников, которые продолжаются со стороны вооруженных и контролируемых Россией боевиков.

Кроме того, Порошенко и Портман уделили отдельное внимание укреплению энергетической солидарности между сторонами. В этом контексте была обсуждена опасность проекта "Северный поток-2".

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время переговоров лидеры нормандской четверки "додавили" президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы тот одобрил заявление о перемирии на Донбассе.

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