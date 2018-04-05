«По площади Леси Украинки, 9, неизвестным лицом с использованием огнестрельного оружия совершено покушение на убийство депутата Новоград-Волынского городского совета Ващенко Олега Николаевича», — сказано в сообщении.

Очевидцев просят сообщить в полицию любые подробности об указанном происшествии.

По информации «Апострофа», пострадавший является не только депутатом, но и известным местным бизнесменом. В частности, он руководит фирмой «Скорбота», которая предоставляет ритуальные услуги. Также его связывают с представителями криминального мира. Ранее Ващенко фигурировал в скандалах с госзакупками на тендерах.

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