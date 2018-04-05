В этом году украинцам следует ожидать уменьшения контрафактного производства алкогольных напитков. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает

По его словам, сегодня, иногда, нелегальный алкоголь может стоить дороже официального, что и станет причиной уменьшения доли теневого сегмента этого рынка.

"Легальный рынок крепкого алкоголя в Украине необходимо сравнивать с нелегальным, поскольку последний является большим. И если многие годы цена на водку в наливайках была стабильной по всей стране, то сейчас ситуация изменилась. Цена зависит от местоположения, что указывает на изменения на теневом рынке. Иногда она может быть и даже по 100 грн за 0,5 л, то есть дороже легальной бутылки водки. Поэтому нам следует ожидать уменьшения контрафактного производства", - пояснил он.

Наряду с этим, в Украине уменьшается производство легальной водки, отметил знаток.

"Данные за январь-февраль 2018 года говорят об уменьшении производства легальных производителей по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года", - рассказал он.

Дорошенко добавил, что в Украине остается нерешенной проблема монополии государства на производство спирта, как стратегического продукта. Существующие законопроекты, направленные на приватизацию "Укрспирта", не выносят в зал для голосования. Сами же документы являются "половинчатыми и не решают проблем тенизации отрасли", подчеркнул знаток.

Напомним, по разным оценкам, доля теневого рынка алкоголя в Украине составляет от 50% до 70%.

Заметим, что из-за высоких цен на крепкий алкоголь, украинцы все чаще предпочитают вино.

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