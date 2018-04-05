Белый дом готовится ввести новые санкции против нескольких российских олигархов, входящих в окружение главы России Владимира Путина.

По мнению американцев, они причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, передает CNN, информирует svodka.net.

По данным журналистов, санкции могут быть введены в конце недели.

Новости появились после того, как уходящий советник по национальной безопасности Герберт Маймастер в своей прощальной речи призвал усилить давление на Россию.

«Мы не смогли нанести серьезный урон», — подчеркнул он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира