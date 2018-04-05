|В США могут нанести мощный удар по окружению Путина
|05.04.2018 08:40
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Белый дом готовится ввести новые санкции против нескольких российских олигархов, входящих в окружение главы России Владимира Путина.
По мнению американцев, они причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, передает CNN, информирует svodka.net.
По данным журналистов, санкции могут быть введены в конце недели.
Новости появились после того, как уходящий советник по национальной безопасности Герберт Маймастер в своей прощальной речи призвал усилить давление на Россию.
«Мы не смогли нанести серьезный урон», — подчеркнул он.
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