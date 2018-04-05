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Бузова создаст собственную криптовалюту
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05.04.2018 08:41
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Российская телеведущая Ольга Бузова намерена за свою валюту
продавать билеты на мероприятия. Бузова: Я бросаю вызов всем
мужчинам-бизнесменам Фото: buzova86 / Instagram Об этом она
рассказала на пресс-конференции, сообщает "Комсомольская правда"."Я
бросаю вызов всем мужчинам-бизнесменам. И хочу вывести на рынок
свою валюту. Это риск, но я верю в себя, и то, что я делаю. Все, к
чему прикасается Ольга Бузова, становится золотом. Если бы я не
была уверена в результате, то не собирала бы вас здесь", – сказала
телеведущая.Она заявила, что не смогла найти доверия в отношениях,
"зато нашла его в криптовалютах".Бузова намерена создать крупную
технологическую платформу, не имеющую аналогов в мире.Посредством
"бузлей" будет вероятно купить билеты в кино и на
концерты.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не
контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют,
самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum
(эфириум).
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