Российская телеведущая Ольга Бузова намерена за свою валюту продавать билеты на мероприятия. Бузова: Я бросаю вызов всем мужчинам-бизнесменам Фото: buzova86 / Instagram Об этом она рассказала на пресс-конференции, сообщает "Комсомольская правда"."Я бросаю вызов всем мужчинам-бизнесменам. И хочу вывести на рынок свою валюту. Это риск, но я верю в себя, и то, что я делаю. Все, к чему прикасается Ольга Бузова, становится золотом. Если бы я не была уверена в результате, то не собирала бы вас здесь", – сказала телеведущая.Она заявила, что не смогла найти доверия в отношениях, "зато нашла его в криптовалютах".Бузова намерена создать крупную технологическую платформу, не имеющую аналогов в мире.Посредством "бузлей" будет вероятно купить билеты в кино и на концерты.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бузова ольга она телеведущая всем Теги: новости