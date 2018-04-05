Чемпион мира WBO (10-1, 8 KO) в Окснарде (Калифорния), во дворе своего американского дома установил флагшток с флагом Белгород-Днестровского, пишет со ссылкой на .

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) и обладатель пояса WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) проведут бой 12 мая.

Как сообщает ESPN, Хорхе Линарес будет готовиться к этому поединку без своего главного тренера Исмаэля Саласа, который сейчас находится в тренировочном лагере Дэвида Хэя в Лондоне.

Тренировочный штаб Линареса возглавит его младший брат Карлос Линарес, который уже давно входит в его команду.

"Мы не прекратили сотрудничество с Саласом. Это просто конфликт в расписании, который помешал нам готовиться вместе к этому бою. Я совсем не расстроен этим. Я смогу получить все нужные мне от него советы и наставления. Мы по-прежнему общаемся", – сказал Линарес, который будет готовиться к бою с украинцем в Лас-Вегасе (США).

Поединок Ломаченко - Линарес пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, .

Этот бой станет для Ломаченко дебютным в легком весе (до 61,2 кг). Ломаченко, который на данный момент является обладателем титула во втором полулегком весе (до 58,9), попытается отобрать у Линареса его чемпионский пояс по версии WBA.

Накануне поединка Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Самая большая трудность с Линаресом будет в первых раундах, когда нужно будет прочувствовать его. Первые три-четыре раунда. Конечно, тренировочный процесс поменялся – упражнения, нагрузки. Теперь мы готовимся к новой весовой категории и новому вызову.

Мне нравятся мои теперешние тренировки, когда нет сил даже возвращаться домой. Зато потом, когда дело подходит к бою, ты понимаешь, что проделал все, чтобы показать, на что способен", – рассказал Ломаченко.

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