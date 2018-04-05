С начала весны цены на продукты питания начали двигаться в разные стороны. Многие виды сельскохозяйственной продукции продолжили дорожать, но вместе с тем на ряд товаров цены снижались.

Цены на овощи разбежались в разные стороны

Так, по данным оптового рынка «Шувар», за последний месяц больше только подорожали белокачанная капуста и огурцы – на 50%. Капуста – с 5 до 7,5 грн за килограмм в оптовых ценах, огурцы – с 40 до 61,6 грн.

Больше чем на 40% поднялись также цены на морковь (в опте – в среднем с 6,5 до 9,5 грн), более чем на 20% – на помидоры (на сорт «черри» – с75 до 92 грн) и зеленый лук (с 75 до 92 грн за кило), приблизительно на 15% – на свеклу и репчатый лук (с 7,5 до 8,5 и с 4,2 до 5 грн соответственно)

В то же время многие овощи в марте подешевели. Например, баклажаны – почти вдвое (с 73,7 до 50 грн/кг), сладкий перец – на четверть (с 81,2 до 62,5 грн). Цены на чеснок упали с 52,5 до 50 грн, на пекинскую капусту – с 16 до 14 грн. Заметим, что эти овощи у нас в основном импортные.

По несколько гривен потеряли также в цене некоторые украинские «дары земли». Такие, как тыква (подешевела в среднем с 13 до 11,5 грн) и черная редька (с 7,5 до 6 грн), В последний месяц несколько снижались и цены на картофель (упали с 4,7 до 4 грн в опте).

На большинство импортных фруктов цены также снижаются. Так, за последний месяц груши на оптовом рынке «Шувар» подешевели с 42,5 до 30 грн, бананы – с 42 до 34 грн, мандарины – с 40 до 35 грн, грейпфруты – с 32,5 до 29,5 грн, киви – с 45 до 43 грн, лимоны – с 39,5 до 38 грн.

А вот цены на яблоки колеблются. Например, «Айдаред» подешевело с 16,5 до 14 грн, «Голден» – с 18,7 до 18 грн. А вот сорт «Симиренко» подорожал с 15 до 15,5 грн, «Чемпион» – с 17 до 18 грн.

Несмотря на прошлогодний неурожай, украинские яблоки в начале зимы стоили дешевле, чем польские. Однако потом начали расти в цене и сегодня уже сравнялись по стоимости с польскими. Поэтому в Украину повезли польский импорт, и это несколько притормозило рост цен», объясняет руководитель департамента «Маркетинг-аналитика» компании «Шувар» Татьяна Гетьман.

«Многие торговые сети даже отдают предпочтение польской продукции, потому что она качественная, однородная, с ней меньше проблем и всегда можно заказать необходимое количество», – рассказывает знаток.

Белковая продукция не дешевеет

Если говорить о мясе, то цены на говядину и телятину за последний месяц мало изменились. Например, вырезка и гуляш как стоили в начале марта 260 и 100 грн соответственно, так и стоят в начале апреля. Однако в течение месяца наблюдались как периоды подорожания, так и снижения цен. Говяжья лопатка подешевела со 144 до 137,5 грн в среднем, а вот ошеек подорожал со 100 до 120 грн.

Зато свинина по ценам уже догоняет говядину. А некоторые ее виды даже перегоняют. Так, свиная вырезка подорожала за месяц со 125 до 134 грн, лопатка – с 82,5 до 91,5 грн, гуляш – с 81 до 89,5 грн. Свиной ошеек подорожал со 119 до 129 грн и обогнал по цене говяжий ошеек, который стоит в среднем 120 грн.

А вот если смотреть по результатам первых трех месяцев 2018 года, свинина не сильно выросла в цене, потому что были и периоды подешевления. А вот говядина подорожала почти на 17 грн. Хотя в марте рост цен на этот вид мяса замедлился, средняя цена изменилась только на пару гривен.

Хорошо, хотя цены на птицу стабильны. Так, куриная задняя четверть – сегодня в опте стоит 46,9 грн, филе – 86,4 грн. Индюшиное филе – 130 грн, задняя часть – 75 грн. Точно такими же были средние оптовые цены на «Шуваре» и месяц назад.

Рыба за месяц подорожала менее чем на 10%. Например, хек мороженый – с 71 до 74,5%, мойва – с 36,5 до 38 грн за кило. Филе минтая стоит, как и месяц назад, 61,5%.

Молочные продукты, которым сулили подешевление, пока его, увы, не демонстрируют. Так, молоко осталось на прежнем уровне, кефир на «Шуваре» подорожал с 20 до 21 грн, сливочное масло – со 120 до 140 грн. 15%-я сметана также подросла в цене (с 14,5 до 17,5 грн за 450-граммовую упаковку), а вот 20%-ная стоит, как и прежде: в среднем 20 грн за 450 г. А вот сыры либо остались на прежнем уровне, либо незначительно подешевели.

Импорт сбивает рост цен на украинские овощи

Мы попросили экспертов аграрного рынка спрогнозировать, как будут меняться цены на продукты питания до конца весны.

«Я думаю, до конца апреля и в мае овощи еще будут дорожать. Одна из основных причин в том, что в прошлом году в Украине значительно сократилось производство овощей. Поэтому запасов украинской продукции на сегодня уже мало, мы увеличиваем импорт, а цена на овощи из-за границы привязана к доллару, плюс расходы на транспортировку влияют на цены. Поэтому, пока не появится украинская продукция нового урожая, цены будут расти», – говорит Неля Онищенко, аналитик Украинской аграрной конфедерации.

А в нынешнем году первый украинский урожай появится несколько позже обычного.

«Холодный март не позволил вовремя высадить раннюю капусту. Из-за этого украинская капуста массово будет продаваться только с начале мая, а до тех пор старая может еще подорожать», – предупреждает Неля Онищенко.

А вот Татьяна Гетьман говорит, что первая ранняя капуста – пока македонская – уже поступила в продажу. И стоит практически столько же, сколько и в прошлом году – 30 грн за кило.

«По украинской капусте в этом году есть существенный нюанс. При хорошей погоде, с постепенным потеплением, обычно на рынок сначала выходит Закарпатье со своей капустой, а через пару недель – Херсон. Но в этом году сезон задерживается, из-за мартовских заморозков украинские фермеры выйдут на рынок немного позже обычного и одновременно. Так что первая украинская капуста – очень небольшое количество – появится на прилавках приблизительно в первой декаде мая. А массовая продажа начнется только со второй половины мая. И вот тогда ожидается существенное падение цены на раннюю капусту, потому на рынок выйдут одновременно производители и из Закарпатья, и из Херсона», – объясняет аналитик.

В целом Татьяна Гетьман также прогнозирует небольшой рост на овощи до нового урожая, но говорит, что импорт не позволит ценам подняться слишком высоко.

«По овощам возможен небольшой рост цен. Но не думаю, что он будет большим. Например, за последнюю неделю, первую неделю апреля, только капуста росла в цене. Морковь держится на одном уровне, а свекла даже немного дешевеет за счет того, что к нам зашел дешевый польский продукт.

Вообще, как только в Украине начинают сильно расти цены на овощи, увеличивается импорт. А в Европе и на мировом рынке цены сейчас практически такие же, как на украинские овощи. Так было по свекле, сейчас такая же картина наблюдается по репчатому луку и по капусте. Цены на лук вообще стали большим разочарованием для украинских фермеров. Они держали лук до апреля, но роста цен так и не произошло», – говорит Татьяна Гетьман.

Однако картошка вряд ли будет дорожать.

«Если лук у нас в основном выращивают крупные производители, то картошку – мелкие фермеры и частные лица. И в кризис под картошку люди обычно отводят большие площади. Во время последнего кризиса посевные площади под картошку существенно увеличились, и в стране ее много. Крупные производители даже сокращают производство картошки третий год подряд. Но на цены это не влияет. Картошка в этом году практически такая же по цене, как и в прошлом», – говорит Татьяна Гетьман.

Цены на фрукты упадут с появлением первой клубники

Как только появляются первые ягоды, клубника, потребление яблок резко падает, говорит Татьяна Гетьман. А вместе с ним – и цены. По прогнозам аналитика аграрного рынка, первая украинская клубника появится в продаже уже в середине мая.

До этого времени украинскую цену на яблоки будут формировать польские цены, а также курс доллара. Но если существенного укрепления доллара эксперты не прогнозируют, то снижение запасов яблок может вызвать еще некоторый рост цен.

Свежее мясо из Беларуси зависит от доллара

«Я думаю, на говядину цена до конца весны еще немного поднимется. Украина реагирует на тенденции международных рынков, а там цены показывают небольшой рост. Наши цены зависят от импортных, в частности, потому, что поголовье скота у нас год от года уменьшается и мы увеличиваем импорт, особенно зимой. Причем в этом году мы стали завозить гораздо больше, чем раньше. Например, если сравнивать импорт по мясу в этом году и в прошлом, то по свежему мясу он вырос практически в 2 раза, а по мороженому – процентов на 20″, – говорит Неля Онищенко.

То есть зимой, даже если мы покупаем свежее мясо, с большой долей вероятности можно говорить о том, что это мясо импортное. Но едет оно к нам не издалека. В частности, много говядины Украина импортирует из Беларуси, говорит аналитик.

Цены на мясо после Пасхи могут также подняться из-за того, что после поста резко увеличивающийся спрос на говядину и свинину. Так происходит ежегодно, напоминает Татьяна Гетьман.

Молоко будет «колебаться» до июля

«Цена на молоко в последнее время практически не менялась. Те изменения цен, которые мы наблюдаем, на 50 копеек – 1 гривню, можно, скорее, назвать колебаниями. Молоко – это сезонный продукт, и весной оно должно падает в цене. Но за счет того, что у нас на цену влияют и другие факторы – поднимается зарплата, например, – я не думаю, что этой весной молокопродукты сильно упадут в цене», – говорит Неля Онищенко.

А вот летом цены, скорее только вырастут, прогнозирует эксперт. Это может произойти в связи с вступлением в силу закона о запрете покупать молоко у населения.

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