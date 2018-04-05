Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на конференции по международной безопасности в Москве, сделал несколько важных заявлений.

В частности, он подчеркнул, что НАТО развернул около западных границ РФ наступательную группировку войск. Шойгу уточнил, что речь идет примерно о 10 тысячах солдат, которые дислоцируются в Польше и Прибалтике. У них также имеются все виды наступательных вооружений, передает «Российский Диалог».

Кроме того, заявил Шойгу, в Черном и Азовском морях активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО. Повышается количество учений и тренировок войск Альянса. «При этом они носят явный антироссийский характер», — сказал глава Минобороны.

После этого Шойгу раскритиковал американскую систему ПРО. По его словам, именно она является «стимулом для гонки вооружений», грубо нарушая международные обязательства.

Ранее стало известно, что власти РФ рассматривают вариант размещения в Черном и Азовском морях Черноморского флота. Таким образом Москва отреагировала на захват украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд».

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