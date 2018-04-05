Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть президентский законопроект о национальной безопасности и определиться по сокращению количества парламентских комитетов. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент.

Также между прочего парламентарии планируют определиться относительно обращения Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2" и монополии РФ на газовых рынках мира, рассмотреть законопроект о дипломатической службе и ратифицировать ряд соглашений, между которых соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции по доступу к долгосрочному финансированию.

Кроме этого депутаты планируют рассмотреть правительственный проект закона о внесении изменений в закон "О жилищном фонде социального назначения", проект закона о внесении изменений в некоторые законы в сфере использования ядерной энергии и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур.

В повестке дня также между прочего предусмотрено рассмотрение законопроекта об ограничении размещения офисов в жилых домах, правительственного законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав, изменений в законодательство относительно возобновления кредитования, изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей, проекта закона об идентификации полицейских.

Накануне комитет Рады по национальной безопасности и обороне принял постановление, дающее возможность рассмотреть президентский законопроект о национальной безопасности.

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