В Великобритании прооперировали жена королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает BBC .

Операция по эндопротезированию тазобедренного сустава успешно прошла в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. В настоящее время супруг королевы Британии чувствует себя хорошо и "находится в хорошем настроении".

Предполагается, что в больнице он останется еще на несколько дней.

Напомним, что в августе 2017 года принц Филипп отошел от исполнения своих монарших обязанностей. В свою очередь, Елизавета II поддержала такое решение жена.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 3 апреля, в Британии госпитализировали жена королевы Елизаветы II принца Филиппа для проведения операции на тазобедренном суставе, которая была запланирована ранее.

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