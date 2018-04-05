|Рано утром произошел пожар на Приднепровской ТЭС
|05.04.2018 08:55
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Пожар произошел на Приднепровской теплоэлектростанции в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает
"5 марта в 4:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ОП ПАО "Днепрооблэнерго Приднепровская ТЭС" по улице Гаванской Самарского района города Днепр", - говорится в сообщении.
Как было установлено, пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330.
В результате пожара был поврежден металлический трансформатор тока типа ТФЗМ-330 общей площадью 15 кв.м.
Пожар локализовали в 4:43, а ликвидировали в 4:55
"К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - уточнили спасатели.
В результате пожара никто не пострадал и не погиб.
Сейчас причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в Днепре в помещении косметологической клиники произошел пожар.