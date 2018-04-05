Беременная актриса Ева Лонгория показала округлившийся живот. Лонгория готовится к родам Фото: evalongoria / Instagram "Мой маленький мальчик из кабинки для переодевания! Спасибо, Диего!" – написала она под снимком, на котором запечатлено, как мальчик наносит ей на живот крем для загара. My little cabana boy! * Thank you Diego! #HappyMonday Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 2 Апр 2018 в 10:02 PDT О беременности актрисы стало известно в декабре 2017 года. Тогда она была уже на четвертом месяце беременности.Для Лонгории ребенок станет первым. Для ее жена, президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона, – четвертым.Пара оформила отношения весной 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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