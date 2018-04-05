|Беременная Лонгория на пляже оголила живот на позднем сроке беременности
|05.04.2018 08:57
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My little cabana boy! * Thank you Diego! #HappyMondayПубликация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 2 Апр 2018 в 10:02 PDT
О беременности актрисы стало известно в декабре 2017 года. Тогда она была уже на четвертом месяце беременности.Для Лонгории ребенок станет первым. Для ее жена, президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона, – четвертым.Пара оформила отношения весной 2016 года.
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