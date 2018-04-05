Как-то спросили у Жириновского студенты:

— Владимир Вольфович, откуда у Вас Майбах?

— Из Германии.

А теперь немного про машину на этом видео и ее хозяина. Очень точно отражает его (и всех таких, как он) философию фраза «не вижу проблему — и не надо её решать». Это такой сорт горе-бизнесменов, которые ушатают всё, что им попадет в руки, и сопрут всё, что не приколочено гвоздями наглухо.

В данном случае видео не про машину, а про человеческое тщеславие и очень малое количества серого вещества у некоторых в голове. Руль и сидуху отремонтировать стоит около 15 тыр — если ты купил машину за 6 лимонов, это уже не «забивание на проблемы», это тупой идиотизм. Но у него даже на химчистку салона денег нет. Жаба душит, душит жаба. Владельцу конечно же похрен на то, что творится в передней части салона, ну перешьет он там все и отхимит, и что для него изменится? Он как видел перегородку и задние окна и свои ноги, вытянутые до конца вперед, так и будет видеть то же самое, один в один, ничего не изменится. Нанял водилу из свинарника (хохла, наверное) — и пофиг ему, что тот машину убивает, пока едет — на всё пофиг. И бизнес у него по такому же принципу устроен — все сотрудники воруют и сливают клиентов конкуренту, а он сидит в офисе в кожаном кресле и пялит секретаршу, и значит, всё ОК.

А потом удивляется — откуда у бизнеса миллиард долгу и налоги два года не плачены, ну это Путин виноват, надо скорее валить в Лондон, там таких прям заждались.

У владельца тупо денег нет, чтобы содержать Майбах в нормальном состоянии, чинить он его будет в гаражах кое-как, главное, чтобы никто не узнал. Что там с движком и с коробкой — даже не интересовался. Какой пробег у машины — тоже. И он говорит, что мол на него смотрят, когда он из неё выходит, и мол он стесняется. Да он ради этого её и покупал, драть — чтобы все на него смотрели и якобы завидовали. Понты в виде потертого майбаха с бумажечкой в бардачке, безвкусные часы, и обязательно голубой или синий костюм без галстука и с оттопыренной манжетой рубашки, выставляющей пафосные запонки. Эти вещи уже всё про владельца сказали.

Ему осталось только на такой машине подъезжать к макдональдсу покушать. Хотя чего это я удивляюсь — сам же много раз видел, когда пафосные люди на довольно свежих геликах и 200-х крузерах кушают в макдаке. И норм, не чувствуют дискомфорта. Да и тут в ролике — в затёртом мерседесе едут по каким-то промышленным районам со страшными заборами, и думают, что это круто выглядит. Бизнесмен, драть. Вот всё у них так.

PS. Между прочим, Ольга Бузова по контракту с дурдомом имеет зряплатку 9 миллионов деревянных в месяц. ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ, Карл! За пол-года она честно зарабатывает на новый Майбах только с дурдома. А ведь есть еще магазины одежды имени её. Вот так вот казалось бы конченный человек, нигде не воруя, зарабатывает в год на несколько майбахов. А такие вот Майбахи, как в ролике, она может покупать каждые две недели. А чего добился ты, хахахаха.

PPS. Ну а про 6 лимонов чувак завездит как Троцкий на митинге. Это явно прокатная машина, из таксопарка. Такие любят на свадьбу заказывать, ну и чтобы «бизнес-партнеров» из аэропорта встретить, пыль в глаза пустить перед лохоразводом. Поэтому и 62S сбоку. Машина ясен пень убита наглухо, и никаких 6 лимонов она стоить не может, за нее и 3 лимона слишком много.

Лиса, дурочка, еще удивляется — откуда там на задней полке магнитолка Пионер средней дешевости. А между тем в прокатных тачилах именно так и делают — чтобы пассажиры не мучались, осваивая дистанционку от майбаха.

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