Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области разоблачили группу лиц, которые организовали изготовление и продажу фальсифицированного алкоголя. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, передает .

Злоумышленники организовали незаконное производство фальсификата на территории Киева. В специально оборудованном цеху производилась водка, коньяки и высоколиквидные алкогольные напитки элитных зарубежных брендов.

“Незаконно изготовленные ликероводочные изделия продавались с помощью сайта в сети Интернет с использованием услуг служб доставки”, — отметил Билан.

По результатам проведенных мероприятий было изъято и передано на ответственное хранение около 12 тонн готовой алкогольной продукции.

“Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет более 5 млн грн”, — подчеркнули в ГФС.

Добавим, фотография, опубликованная Биланом, свидетельствуют о том, что злоумышленники фальсифицировали и продавали через Интернет водку “Пшеничная”.

Тем временем, данный напиток доступен к покупке на многих Интернет-ресурсах. В качестве эксперимента решил купить 10 литров водки “Пшеничной” через интернет-ресурс “Vodka Jelzin”. И это — оказалось довольно просто.

Менеджер онлайн-магазина вежливо обьяснил, что данную продукцию “компания” продает исключительно большими объемами, в тетрапаках. По его словам, водку производит завод, расположенный в городе Александрия, Кировоградской области. При этом, название завода менеджер “компании” не уточнил, но добавил, что водку вероятно доставить исключительно транспортной компанией — “Новая почта”, “Деливери” либо “Мист Экспересс”.

Также, менеджер интернет-ресурса предложил воспользоваться скидкой на продукцию в зависимости от того, какое количество водки заказывается: 10 литров — 300 грн, от 30 литров — по 290 грн за каждые 10 литров.

Напомним, что официальные производители алкоголя водку в тетрапаках не выпускают.

Также напомним, что в Украине рекордно упали объемы производства легальной водки. Зато постоянно растет доля теневого сегмента этого рынка. Причин несколько, и основная из них — завышенные акцизы на алкогольную продукцию.

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