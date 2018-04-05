Экс-губернатор Харьковщины, народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил официально согласился прийти на допрос по делу о государственной измене бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, передает со ссылкой на .

"Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать показания по делу", - написал в Facebook адвокат экс-президента Виталий Сердюк, добавив копию письма, присланного юристами нардепа.

В документе значится, что не против предоставить Оболонскому районному суду показания относительно событий февраля 2014 года, которые касались Януковича, в том числе касающиеся его поездки 22 февраля в Харьков.

"Считаю, что обстоятельства, о которых я могу сообщить, имели влияние на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в том числе и в Крыму... подтверждаю готовность свидетельствовать в суде", - сказано в сообщении.

По словам адвоката Януковича, процесс состоится не ранее 11 апреля. 25 января во время допроса по этому делу сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран рассказал, что перед бегством в Крыму Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской , от губернатора Янукович получил необходимый для побега транспорт.

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