Специалистам удалось установить источник вещества, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в дни после покушения с помощью "научного анализа и данных разведки", пишет британская газета The Times. У спецслужб нет абсолютной уверенности в местоположении лаборатории Фото: ЕРА По словам инсайдеров, специалистам удалось установить источник вещества в дни после покушения с помощью "научного анализа и данных разведки".Источники подчеркнули, что пока не уверены в местоположении лаборатории на 100%. Спецслужбы также считают, что Россия тестировала "Новичок", чтобы выяснить, может ли он убивать, пишет газета.3 апреля директор Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли определить, где было создано вещество, которым отравили Скрипаля. Эйткенхед сообщил, что все данные лаборатория передаст британскому правительству.Как отметил глава научного центра, для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства.В этот же день гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджу заявил, что эксперты организации намерены на следующей неделе предоставить результаты технической оценки инцидента с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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