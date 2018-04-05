Россия устроит Пентагону на Ближнем Востоке второй Вьетнам



Фото: AP Photo/TASS

Материал комментируют: Низар Буш, Константин Блохин

Союзная России Сирия, кажется, нашла способ избавиться от непрошенных гостей — американских военных. После понесенных потерь президент США вновь пообещал скорый вывод войск с Ближнего Востока.

«Я хочу выйти (из Сирии), я хочу вернуть войска домой… Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем», — СМИ Дональда Трампа. По его словам, основная цель американской миссии — ликвидация ИГИЛ* выполнена.

Отметим, что это второе за неделю заявление президента США на тему вывода войск из Сирии. Возможная причина — американцы столкнулись действительно с партизанской войной, которую ведет против них неизвестное ранее военное формирование «Сирийское народное сопротивление оккупации США», ориентирующееся на Дамаск.

В заявлении движения, которое публикует Daily Storm, отмечается, что оно готово воевать против «американских войск до тех пор, пока вся сирийская территория не будет освобождена».

Действительно, по информации Telegram-канала WarGonzo, в последние дни произошло как минимум три серьезных нападения на американцев со стороны бойцов сопротивления.

Так, 30 марта на трассе Абъяд-Хасака с помощью самодельных мин была колонна из шести американских военных джипов Tyota Land Cruiser. Две машины уничтожены. В тот же день из крупнокалиберных пулеметов и ДШК была американская техника по дороге из Минбиджа в Ракку. Погибли двое американских военных, восемь получили ранения.

Третья случилась днем позже. Четыре смертника смогли проникнуть к домам в городе Эш-Шаддаде, где проживают американцы. Они бросили внутрь несколько гранат, а после того, как те в суматохе выбежали на улицу подорвали себя. Семеро американцев погибло, 10 ранено.

По утверждению курдов, в указанном квартале базировались не регулярные армейские формирования США, а ЧВК. Это наводит на мысль, что действия сирийских партизан могли быть, в том числе, «ответкой» на недавнее уничтожение американскими военными бойцов российских ЧВК в том регионе. Рядом с Эш-Шаддадом расположено нефтяное месторождение Coneco, отбивать которое, якобы, шли тогда россияне.

Резкое увеличение числа погибших американцев дает Трампу весомый аргумент в пользу вывода войск из Сирии. Тем более, это было его предвыборным обещанием. Сейчас, когда президента США существенно вырос, — Трамп с результатом 50 процентов обогнал даже Обаму, он может исполнять обещанное без оглядки на оппонентов.

На этом американского президента поспешил подловить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Если президент США заявил о скором выводе американских сил из Сирии, это означает, что он, по крайней мере, привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГИЛ США из Сирии уйдут. Будем смотреть», — он.

Помимо погибших военных на внутреннюю американскую аудиторию могут подействовать и финансовые аргументы. Еще в начале года Трамп напомнил соотечественникам, что США потеряли на Ближнем Востоке 7 трлн. долларов. Видимо, не зря только что были 200 млн. долларов выделенные на восстановление Сирии. «Пусть другие об этом (ситуации в Сирии) заботятся», — объяснил Трамп.

Планы Трампа по Сирии идут вразрез с планами американских военных, которые и дальше хотят «стабилизировать» обстановку на Ближнем Востоке. Об этом, в частности, глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел. Более того, Пентагон даже готовил к отправке на Ближний Восток дополнительный контингент, однако теперь эти планы оказались под угрозой.

Политолог, знаток по Сирии Низар Буш уверен, что причиной скорого ухода США из Сирии является мощная военно-политическая поддержка Россией законного правительства этой страны.

— Трамп заявил о выводе войск из Сирии, потому что стало ясно, что американцы не смогли добиться там своих целей. Они хотели убрать президента Асада и разделить страну на несколько кусков, оставив за собой территории, богатые нефтью и газом. Как они сделали в Ираке.

Но это у них не получилось, потому что Россия вовремя вмешалась на стороне сирийского правительства и против терроризма, который Америка и ее союзники снабжали, финансировали и поддерживали.

В результате сирийская армия при поддержке России сумела освободить Дейр-эз-Зор, где находятся очень большие запасы нефти. И еще есть большое газовое месторождение на средиземноморском побережье Сирии, которое также контролируется правительством.

«СП»: — То есть американцы поняли, что силой перекроить территории уже не получится?

— Напомню, что в ответ на угрозы США нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску Россия и Сирия твердо пообещали нанести удар по тем районам, из которых взлетят ракеты.

«СП»: — Тогда речь шла об обороне. Теперь же в Сирии нашлись люди, готовые атаковать американцев…

— В последние годы, когда меня спрашивали, как можно убрать американских войска из Сирии, я отвечал, что с помощью сирийских партизан — сопротивления против оккупации. Сирийцы сейчас над этим активно работают. Причем, при поддержке России. Мы это знаем. В результате, американцы начали нести потери.

«СП»: — Какие еще есть факторы, влияющие на ситуацию?

— Американцы увидели, что Россия никак не уступает в Сирии. Москва не только намерена сохранить государственность страны, но и свой собственный интерес — две важные российские военные базы в Латакии и Тартусе.

Правительственная сирийская армия сейчас тоже сильна как никогда. Ее численность по сравнению с периодом три-четыре года назад резко выросла, что позволяет контролировать большую часть территории. Недавно выбили террористов из Восточной Гуты. Теперь Дамаск в безопасности.

В результате, террористы, которые остались еще в небольших населенных пунктах, начали сейчас сдаваться без боя. Это очень важно. Американцы не могут использовать свои рычаги влияния на ситуацию. Получается, что им в Сирии нечего делать. Ну, находятся они там, а дальше то что?

К тому же Путин на встрече с Эрдоганом повторил, что Россия выступает за единую Сирию. Что касается курдов, то это часть сирийского народа и все. Никакой курдской автономии или своего государства не будет. Американцы это поняли.

А вот политолог-американист, знаток Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напротив, уверен, что войска США прогнать из Сирии не получится.

— Когда американские войска приходят в какую-то страну, то обычно это присутствие длится не меньше 15−20 лет. Посмотрите на Афганистан — они там контингент сокращают, потом увеличивают — и так без конца.

«СП»: — А если рассматривать именно Сирию?

— Уход США с Ближнего Востока невозможен, поскольку это ключевой регион для «большой стратегии» Вашингтона. Контроль над Ближним Востоком позволяет Соединенным Штатам контролировать своих союзников и врагов через экспорт энергоносителей.

По сути, США могут в любой момент отключить как союзную им Европу, так и Японию от поставок нефти, таким образом «дисциплинируя» их. Кроме того, они могут отключить враждебный им Китай, который большую часть энергоресурсов получает тоже с Ближнего Востока.

Поэтому мы и наблюдаем, как ловко создается информационный фон о, якобы, очередных химатаках в Сирии, чтобы под этим предлогом снова ударить по Дамаску и как-то свергнуть режим Асада.

«СП»: — Дался им Асад…

— Установка на свержение Асада существует в США с середины 1990-х годов. Уже тогда неоконсерваторами был сформирован концепт стран-изгоев. Куда включили Сирию, Ирак, Иран и КНДР. Им это необходимо для того, чтобы иметь врага. Раньше эту роль играл СССР.

Был такой человек — Норман Подгорец. Он уже умер, но в свое время сильно повлиял на эту идеологию нового крестового похода. Это его идея о свержении режимов в странах-изгоях. При этом он писал, что этого недостаточно и надо будет затем расширить зону конфликта, добавив в список стран Ливию, Египет и другие страны региона. Многие думали, что это фантазии радикальных неоконов, но теперь мы знаем, что такие попытки спустя годы были предприняты Вашингтоном. Так что Сирия — это их идея-фикс.

К тому же посмотрите на новые назначения в Белом доме. На пост советника президента по национальной безопасности назначен Джон Болтон. Он как раз из этой когорты неоконсерваторов. Например, он не стесняется говорить о превентивном ударе по Ирану. То есть в администрацию приходят сторонники радикализации. Поэтому, если американцы намерены все это воплощать, они никогда не уйдут из Сирии. А Трамп может заявлять что угодно. Он всегда говорит разное.

Сергей Аксенов

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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