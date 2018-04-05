Ночью в Румынии произошла кровавая ДТП, 7 человек погибли, 2 человека пропали без вести. Об этом сообщает со ссылкой Agerpres.

Инцидент произошел в районе Нямц на северо-востоке страны в отводящем канале реки Быстрица. Микроавтобус, перевозивший 10 человек, был не оборудован для того, чтобы осуществлять маршрутные перевозки и у него отвалилось колесо.

Сразу после ДТП только один человек смог выйти из воды.

Как сообщал , во вторник на автомагистрали близ Каира в результате ДТП погибли семь человек, еще 11 получили травмы.

В юго-восточной части Испании в ДТП попал грузовик со слонами. Одно животное погибло, еще два пострадали.

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