В четверг, 5 апреля, на Приднепровской теплоэлектростанции, расположенной по улице Гаванская в Днепре, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуация в Днепропетровской области.

На место прибыли спасатели, которые выяснили, что возгорание началось в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огонь повредил трансформатор общей площадью 15 метров квадратных.

Пожар начался приблизительно в 4:06. В 4:43 его удалось локализовать, ликвидировать - в 4:55.

Ликвидацией возгорания занимались 50 человек личного состава и десять единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину пожара.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в среду, 4 апреля, на востоке Москвы начался пожар в торговом центре "Персей" , из здания эвакуировали приблизительно 300 человек.

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