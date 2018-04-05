Пограничный патруль США на границе с Мексикой не имеет довольно ресурсов для защиты границ от нелегальной миграции, следовательно президент США Дональд Трамп позволил развернуть войска нацгвардии на границе, отметили в Белом доме. Трамп санкционировал развертывание нацгварии на границе США и Мексики Фото: EPA "Президент Трамп разрешает развертывание национальной гвардии для поддержки пограничного патруля в его миссии по защите нашей страны и прекращению потока нелегальной иммиграции", – говорится в сообщении.Отмечается, что часто близкий патруль на границе с Мексикой не имеет довольно ресурсов для защиты границ от нелегальной миграции. В Белом доме добавили, что нацгвардия будет помогать пограничникам, пока в Конгрессе США не ужесточат меры по борьбе с незаконной миграцией.Также в администрации американского президента напомнили, что войска нацгвардиии на границе разворачивали президенты США Барак Обама и Джордж Буш.Трамп неоднократно озвучивал идею построить стену на границе с Мексикой, начиная с предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками.В сентябре 2016 года Трамп встретился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. После встречи он написал в Twitter: "Мексика заплатит за стену!" Ньето ему ответил: "Повторю то, что говорил лично господину Трампу: Мексика никогда не будет платить за стену".В январе 2017 года Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут возмещены ею позже.В июле 2017 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение $1,6 млрд на стену на границе с Мексикой. В сентябре около границы с Мексикой начали строить прототипы стены.28 марта 2018 года Трамп опубликовал снимки строительства стены.По подсчетам министерства внутренней безопасности США, строительство и обслуживание стены обойдется стране в $33 млрд, сообщала в январе 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на документ ведомства. Проект планируют завершить к 2027 году, к этому времени стеной или другими типами заграждений должна быть защищена большая часть американско-мексиканской границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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