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Трамп одобрил развертывание нацгвардии США на границе с Мексикой
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05.04.2018 09:13
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Пограничный патруль США на границе с Мексикой не имеет довольно
ресурсов для защиты границ от нелегальной миграции, следовательно
президент США Дональд Трамп позволил развернуть войска нацгвардии
на границе, отметили в Белом доме. Трамп санкционировал
развертывание нацгварии на границе США и Мексики Фото: EPA
"Президент Трамп разрешает развертывание национальной гвардии для
поддержки пограничного патруля в его миссии по защите нашей страны
и прекращению потока нелегальной иммиграции", – говорится в
сообщении.Отмечается, что часто близкий патруль на границе с
Мексикой не имеет довольно ресурсов для защиты границ от
нелегальной миграции. В Белом доме добавили, что нацгвардия будет
помогать пограничникам, пока в Конгрессе США не ужесточат меры по
борьбе с незаконной миграцией.Также в администрации американского
президента напомнили, что войска нацгвардиии на границе
разворачивали президенты США Барак Обама и Джордж Буш.Трамп
неоднократно озвучивал идею построить стену на границе с
Мексикой, начиная с предвыборной кампании. Он утверждал, что многие
нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу,
являются преступниками.В сентябре 2016 года Трамп встретился с
президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. После встречи
он написал в Twitter: "Мексика заплатит за
стену!" Ньето ему ответил: "Повторю то, что говорил лично
господину Трампу: Мексика никогда не будет платить за стену".В
январе 2017 года Трамп заявил, что все расходы из американского
бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут
возмещены ею позже.В июле 2017 года Палата представителей Конгресса
США проголосовала за выделение $1,6 млрд на стену на
границе с Мексикой. В сентябре около границы с Мексикой начали
строить прототипы стены.28 марта 2018
года Трамп опубликовал снимки строительства стены.По
подсчетам министерства внутренней безопасности США, строительство и
обслуживание стены обойдется стране в $33 млрд, сообщала в январе
2018 года газета The Washington Post со ссылкой на
документ ведомства. Проект планируют завершить к 2027 году, к этому
времени стеной или другими типами заграждений должна быть
защищена большая часть американско-мексиканской границы.
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