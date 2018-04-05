Эксперты из США шокированы уровнем боеспособности ВСУ. 70% личного состава будет уничтожено сразу, остальные тоже проживут недолго.

Согласно выводам американских специалистов, «в подразделениях ВСУ наблюдается низкий уровень воинской дисциплины, общей и специальной подготовки, а также мотивации к воинской службе, в т. ч. в зоне АТО».

По наблюдениям экспертов США, на уровне «солдат — сержант» наблюдается невыполнение приказов и распоряжений командиров, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков.

На уровне младшего офицерского состава отмечается несоответствие занимаемым должностям из-за отсутствия подготовки.

Офицеры уровня «командир батальона, полка» не способны в полном объеме выполнять задачи командования, в том числе из-за высокой степени коррумпированности.

Общий вывод: «на первом этапе вооруженного конфликта российскими средствами поражения будет уничтожено более 70% личного состава ВСУ, а также вся боевая и военно-транспортная авиация».

Об этом рассказали в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики со ссылкой на документальные материалы, добытые ведомством.

На этом фоне министр обороны Украины Полторак просит секретаря СНБО Турчинова рассмотреть возможность проведения дополнительных консультаций с представителями США и НАТО, выделения дополнительной финансовой и материальной помощи министерству обороны со стороны США и Евросоюза и командирования офицеров высшего командного состава для прохождения стажировок в центральном штабе объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.



Сильнейшая армия в Европе выглядит так.

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