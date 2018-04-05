Военнослужащий 19 полка особого назначения Военно-воздушных сил (ВВС) Украины снял самоубийство на видео.

Об этом сообщает со ссылкой на сослуживцев погибшего, передает

В день трагедии военнослужащий получил оружие для несения службы и пошел в туалет. Там он включил видеозапись на своем телефоне и поставил его перед собой. Затем он зарядил автомат АК-74, приставил ствол ко лбу и нажал на курок.

Сослуживцы, которые прибежали на место происшествия после выстрела, обнаружили парня мертвым.

В кармане куртки военнослужащего была найдена предсмертная записка. Солдат сообщил, что жить так больше не может, и обратился к матери с просьбой не возвращаться в страну и оставаться за рубежом (женщина работает за границей).

Телефон с видеозаписью изъяли правоохранители.

По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

Напомним, происшествие случилось 1 апреля в воинской части в Галицыново Николаевской области.

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