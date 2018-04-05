Состояние здоровья осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку, ухудшается. При этом он не намерен останавливать протест. Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Ольга Динзе.

«Ему это (голодание – ред.) тяжело дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово», – сказала адвокат.

Представители российских правоохранительных органов в аннексированном Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

Незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира