На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

По данным Укргидрометцентра, на реках СТРАНЫ продолжится развитие весеннего половодья, сообщает в четверг утром пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На р.Дунай - г.Вилково (Одесская обл.) будут храниться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над "0" поста", - говорится в сообщении.

Также в течение 5 - 6 апреля дальнейший подъем уровней воды составит на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневском р-н Волынськой обл.)

Кроме этого, на левых притоках Среднего Днепра ожидается подъем на 0,6-1,0м с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.)

На остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

При этом 5 - 6 апреля на реке Выжевка – в пгт Старая Вижевка (Волынская область), в связи с стоянием высоких уровней воды ожидается продолжение повышения уровней воды интенсивностью 1-3 см в сутки. При этом вероятно достижение отметок начального затопления хозяйственных построек, в отдельных населенных пунктах Старовижевского района.