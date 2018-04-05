Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представит в Верховной Раде законопроект "О национальной безопасности", инициатором которого выступает президент Украины Петр Порошенко. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал поддержать за основу законопроект №8068 Фото: rada.gov.ua Инициатором документа выступает президент Украины Петр Порошенко, докладчиком указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны на заседании 4 апреля рекомендовал поддержать за основу законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины"."С точки зрения нормотворческой техники мы добавили несколько моментов, которые в этом постановлении будут учтены уже во время первого чтения. Кроме того, было озвучено на комитете, что комментарии или поправки, которые касаются СБУ, завтра будут во время доклада секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым озвучены в зале", – заявил член комитета, глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.17 января члены СНБО обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5 февраля Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.Законопроект "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 28 февраля, документ был отмечен президентом как неотложный.19 марта член комитета, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник заявлял, что, согласно уточненной редакции проекта закона, Служба безопасности Украины будет подотчетна и подконтрольна Верховной Раде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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