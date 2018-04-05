Облигации Tesla Motors сейчас оцениваются рынком как более рискованное вложение, чем государственные облигации Украины. Однако же на эту новость можно посмотреть и с другой точки зрения: Украина — более привлекательный заемщик, чем Илон Маск! Однозначная перемога. Непонятно, почему ее не празднуют.

Осталось объединиться Украине и Элону в едином гиперлуповском проекте трассы Одесса-Жмеринка. Может, найдутся лохи и дадут им грошей.

Вот вы смеётесь, а завтра какой-нибудь аналитик Порномарь в очередном дайджесте перемог именно так и сформулирует.

PS. Интересно… сколько надо Элону твиттерить, чтобы понизить ставки по долгам? Может, надо уже голым сняться? Накал-то должен расти. Или еще лучше признаться, наконец, что гей, либо более совершенно — пол сменить. Причем саму операцию по замене пола Маска (полуМаска) провести в космосе, запустив его, хирургов и операционную на его же ракете spaceX! И всё ЭТО на фоне красного электромобиля под психоделическую музычку. Вот это будет промо так промо.

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