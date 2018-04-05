руководитель группы “Аквариум” Борис Гребенщиков не намерен нарушать территориальную целостность Украины ради концертов в аннексированном Крыму и отправится на полуостров, “если будет возможность играть в Крыму, не нарушая признанных границ”, передает со ссылкой на Крым.Реалии.

“Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. С начала цивилизации существуют договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями — расшатывать устои цивилизации. Но мы уверены, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей”, — написал Гребенщиков в ответе на запрос издания.

Он также уточнил, что музыканты ждут “возможности принести людям музыку” и надеются, что такая возможность будет.

Ранее в российских СМИ было опубликовано интервью, в котором Борис Гребенщиков не исключил возможности посещения Крыма.

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