Под санкции могут попасть 19 физических лиц и пять организаций, а WP пишет, что бизнесменов в списке не менее шести.

Администрация американского президента Дональда Трампа сегодня в четверг новые ограничительные меры против российских бизнесменов, сообщили Reuters осведомленные источники. Основанием для санкций станет предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. По информации Washington Post, они будут носить экономический характер, информирует svodka.net.

Предполагается, что меры, вводимые в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкций» (CAASTSA), коснутся людей, близких к администрации и президенту Владимиру Путину. Точное число россиян, подпадающих под новые санкции, пока не разглашается. По данным Reuters, под санкции могут попасть 19 физических лиц и пять организаций, а WP пишет, что бизнесменов в списке не менее шести.

В середине прошлого месяца США ввели финансовые санкции в отношении двух российских спецслужб, петербургской «фабрики троллей» и ряда других организаций и граждан РФ, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Санкции вводились в соответствии с февральским обвинительным актом после более чем года критики со стороны демократов и некоторых республиканских законодателей в адрес президента Дональда Трампа, медлившего с этим шагом.

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