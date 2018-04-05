Суд продолжает рассматривать дело о госизмене Януковича. Трансляция
05.04.2018 09:29
Оболонский райсуд Киева 5 апреля продолжил рассматривать дело по
подозрению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в
государственной измене. Суд продолжает рассматривать дело Януковича
Фото: EPA Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год,
после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде
Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21
марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была
допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела
гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в
феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос
по видеоконференцсвязи бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны
Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками
Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря
и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.видео
Видео:
Генеральна прокуратура України / YouTube