Оболонский райсуд Киева 5 апреля продолжил рассматривать дело по подозрению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Суд продолжает рассматривать дело Януковича Фото: EPA Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.видео Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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