Сейчас я открою вам большой-большой секрет, объясняющий, отчего США и ЕС так бодро валятся в задницу. Вы ведь наверняка уже в курсе, что те же США почти ничего не производят и живут в долг. Но госдолг США — это только маленький видимый кусочек того, что экономисты называют «колониальной финансовой рентой». США в состоянии взимать эту ренту постольку, поскольку сначала на Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года, всему миру навязали доллар в качестве единого средства межгосударственных расчетов, а потом в 1971—1978 годах отвязали доллар от обязательного золотого обеспечения — что позволило США вбрасывать в мировой оборот свои доллары почти бесконтрольно и ничем эти доллары не обеспечивая. То есть расплачиваться за реальные блага, сырьё и товары, ничем не обеспеченными свеженапечатанными бумажками.

Но в последнее десятилетие эта система начала очень сильно пробуксовывать. Американскую денежную единицу уже не удается втулить в мировой финансовый оборот в прежних количествах. В чем же дело, и кто в этом виноват? Да, я знаю — хохлы думают, что Путин. Ну а на самом деле?

Емкость ликвидных денежных инструментов зоны юаня составила 27.3 трлн долларов! Долларовая валютная зона – 13.9 трлн долл, евро – 14 трлн долл, иена – 9 трлн, фунт – 2.4 трлн долл, а швейцарский франк только лишь 1.1 трлн. Рублевая валютная зона оценивается в 740 млрд долл.

Чтобы вы это более полно ощутили, вот вам волшебная картинка:

За последний год в Китае было «создано» свыше 4.4 трлн долл новых денег (в юанях) – это Россия шесть (!) раз. Наблюдается рекордное, аномальное приращение денежной массы в Китае. Для сравнения, долларовая масса (эмитируемая США) сейчас приращается по 700-850 млрд долл в год.

Понимаете, отчего экономика США забуксовала? Китай переключает колониальную финансовую ренту на себя, занимаясь «финансовым демпингом» — китайские инструменты межгосударственных расчетов стали выгоднее для других стран, чем американские.

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