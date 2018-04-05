|"Братство" Корчинского прекратило пикетировать ZIK
|05.04.2018 09:30
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По словам Корчинского, телеканал сделает цикл панегириков посвященный героям добровольцамЧлены партии "Братство" Дмитрия Корчинского прекратили пикетировать телеканал ZIK.
По словам Дмитрия Корчинского, его партии удалось вынести эту проблему на самый высокий уровень. В частности, Корчинский утверждает, что "факт скупки" Виктором Медведчуком украинских телеканалов обсуждался в парламентском комитете по вопросам свободы слова и информации.
"Мы пообщались по телефону с владельцем Зик и получили заверения, что несмотря на московский давление он не продаст телеканал Медведчуку или его представителям, или кого-либо другом, а также, что он попытается уменьшить на телеканале влияние ватников" , - написал Корчинский в Facebook .
По его словам, телеканал сделает цикл панегириков посвященный героям добровольцам.
Ранее ZIK заявлял, что "Братство" Дмитрия Корчинского приняло в "осаду" один из входов в Октябрьский дворец, а руководитель организации грозит уничтожением телеканала.