По словам Корчинского, телеканал сделает цикл панегириков посвященный героям добровольцам

По словам Дмитрия Корчинского, его партии удалось вынести эту проблему на самый высокий уровень. В частности, Корчинский утверждает, что "факт скупки" Виктором Медведчуком украинских телеканалов обсуждался в парламентском комитете по вопросам свободы слова и информации.

"Мы пообщались по телефону с владельцем Зик и получили заверения, что несмотря на московский давление он не продаст телеканал Медведчуку или его представителям, или кого-либо другом, а также, что он попытается уменьшить на телеканале влияние ватников" , - написал Корчинский в Facebook .

По его словам, телеканал сделает цикл панегириков посвященный героям добровольцам.