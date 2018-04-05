Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014. Об этом сообщил следственный судья Вячеслав Пидпалый, передает корреспондент На судебное заседание пришел Иван Бубенчик со своими защитниками. При этом прокуратуру в суде представляет заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская. Отметим, что возле здания суда обеспечивают безопасность правоохранители. Как сообщал наш сайт, накануне начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Генпрокуратура объявила подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года.

После Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал объявление подозрения активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года, указав, что считает неправильным квалификацию действий активиста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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