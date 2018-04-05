На одном из самых популярных российских ресурсов Lenta.ru вышла статья под названием «Батькины нацисты». Даже человеку, который не отдельно интересуется политикой несложно догадаться, что в материала речь идет про Беларусь.

Россиян возмутило, что 25 марта в Минске с размахом отметили столетие образования БНР, а Лукашенко эту акцию не запретил, пишет в ФБ , передает

Статья перекликается с теми материалами, которыми переполнены российские информационные ресурсы с критикой об Украине. В статье «Батькиными нацистами» называют людей, которые вышли отмечать события, имевшие место в 1918 году.

По его словам, выходит, что пока душили «бандеровскую гадину», под боком образовалась новая. Подумать только – указатели на «мове». Дни вышиванки, как в Украине, а товары с национальной символикой на полках в магазинах – это вообще в голову не укладывается. Какие еще требуются доказательства того, что Лукашенко – нацист и русофоб? Казалось, более пророссийского государства, чем Беларусь, сегодня не существует, но кремлевские «рупоры» уже и белорусов во главе с Батькой записывают в нацисты. И это при том, что в стране русский язык давно уже является государственным и тотально доминирует во всех сферах общения, а сама Беларусь не только в Таможенном союзе, но и в союзном государстве с . Между странами действительно нет границы.

Казанский подчеркивает, это очень показательный момент, который доказывает, что России всегда будет мало. Сколько бы страны и правители не унижались перед Кремлем, он будет требовать все большей лояльности. Вплоть до полного растворения и подчинения. Любое проявление национальной самости, любые, даже самые безобидные формы почитания национальной культуры – всегда будут трактоваться в , как «нацизм». Не нужно даже иметь собственного Бандеру. Вам все равно навесят ярлык «нацистов» просто за вышиванку и уличные указатели на родном языке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира