В России обозвали соседей «батькиными нацистами»: что случилось
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На одном из самых популярных российских ресурсов
Lenta.ru вышла статья под названием «Батькины нацисты». Даже
человеку, который не отдельно интересуется политикой несложно
догадаться, что в материала речь идет про Беларусь.
Россиян возмутило, что 25 марта в Минске с размахом отметили
столетие образования БНР, а Лукашенко эту акцию не запретил, пишет
в ФБ ,
передает
Статья перекликается с теми материалами, которыми переполнены
российские информационные ресурсы с критикой об Украине. В статье
«Батькиными нацистами» называют людей, которые вышли отмечать
события, имевшие место в 1918 году.
По его словам, выходит, что пока душили «бандеровскую гадину», под
боком образовалась новая. Подумать только – указатели на «мове».
Дни вышиванки, как в Украине, а товары с национальной символикой на
полках в магазинах – это вообще в голову не укладывается. Какие еще
требуются доказательства того, что Лукашенко – нацист и русофоб?
Казалось, более пророссийского государства, чем Беларусь, сегодня
не существует, но кремлевские «рупоры» уже и белорусов во главе с
Батькой записывают в нацисты. И это при том, что в стране русский
язык давно уже является государственным и тотально доминирует во
всех сферах общения, а сама Беларусь не только в Таможенном союзе,
но и в союзном государстве с . Между странами действительно нет
границы.
Казанский подчеркивает, это очень показательный момент, который
доказывает, что России всегда будет мало. Сколько бы страны и
правители не унижались перед Кремлем, он будет требовать все
большей лояльности. Вплоть до полного растворения и подчинения.
Любое проявление национальной самости, любые, даже самые безобидные
формы почитания национальной культуры – всегда будут трактоваться в
, как «нацизм». Не нужно даже иметь собственного Бандеру. Вам все
равно навесят ярлык «нацистов» просто за вышиванку и уличные
указатели на родном языке.
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