|Тричі мама Надія Мейхер вразила неймовірною розтяжкою (ВІДЕО)
|05.04.2018 09:35
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Відома співачка Надія Мейхер зараз активно займається танцями у балетній школі і, хоча 35-річній зірці далеко до професійної балетної сцени, розтяжки і па виходять у співачки не гірше, ніж у тих, хто займається з юного віку.
"Маленька частина нашого заняття. Під чуйним керівництвом Наталії Донець, мого прекрасного і в прямому, і в переносному сенсі слова викладача. До того ж в цій приватній балетній школі можна займатися не тільки таким віковим дівчатам як я, але в першу чергу маленьким діткам, у яких є всі шанси стати балеринами", - підписала ролик співачка.
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