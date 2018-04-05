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Тричі мама Надія Мейхер вразила неймовірною розтяжкою (ВІДЕО)
05.04.2018 09:35
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Відома співачка Надія Мейхер зараз активно займається танцями у балетній школі і, хоча 35-річній зірці далеко до професійної балетної сцени, розтяжки і па виходять у співачки не гірше, ніж у тих, хто займається з юного віку.

"Маленька частина нашого заняття. Під чуйним керівництвом Наталії Донець, мого прекрасного і в прямому, і в переносному сенсі слова викладача. До того ж в цій приватній балетній школі можна займатися не тільки таким віковим дівчатам як я, але в першу чергу маленьким діткам, у яких є всі шанси стати балеринами", - підписала ролик співачка.

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 4 Кві 2018 р. о 2:46 PDT


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