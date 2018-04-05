Высылаемые из России американские дипломаты покинули в ночные часы здание диппредставительства США в Москве. Как сообщалось ранее, им было предписано выехать из страны пребывания до 5 апреля.

Как сообщили очевидцы, примерно с 4:00 утра на территорию посольства начали заезжать автобусы. Колонна транспортных средств выдвинулась от диппредставительства к 7:00. Детали американская сторона не комментирует.

Напомним, США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле в рамках согласованных усилий с союзниками, чтобы наказать Россию за набег с применением смертоносного нервно-паралитического вещества в начале этого месяца в Британии. Тогда был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Российские власти в ответ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что российскую дестабилизирующую кампанию необходимо остановить.

«Изгнание 151 российского служащего Соединенными Штатами и нашими союзниками сделает мир безопаснее. От Австралии до Канады и во всей Европе согласны, что русская кампания по подрыву международного мира и стабильности, которая угрожает суверенитету и безопасности стран во всем мире, должна быть прекращена», – написала Нойерт.

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